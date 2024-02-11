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مدير مستشفى غزة الأوروبى: الاحتلال يشن حربًا على كل مقومات الحياة فى غزة

الدكتور يوسف العقاد
الدكتور يوسف العقاد

قال الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا على كل مقومات الحياة في قطاع غزة.

وأضاف مدير مستشفى غزة الأوروبي في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "خاطبنا الجهات المعنية بالقطاع الصحي لتشكيل حماية دولية على المستشفيات".

يوسف العقاد: الاحتلال لا يكف عن ارتكاب الجرائم بحق الكوادر الصحية والمصابين في غزة

كما أشار إلى أن حماية المرضى والأطقم الطبية في قطاع غزة أمور تكفلها القوانين الإنسانية الدولية، مؤكدًا أن الاحتلال لا يكف عن ارتكاب الجرائم بحق الكوادر الصحية والمصابين في قطاع غزة.

وتابع: "هناك نقص شديد بالأدوية والوقود في المستشفيات والمنظومة الصحية بقطاع غزة منهارة".

غزة قطاع غزة الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي الدكتور يوسف العقاد مستشفى غزة الأوروبى القاهرة الإخبارية

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