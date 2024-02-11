الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن الرقب: اجتياح إسرائيل مدينة رفح يهدد السلام والاستقرار فى المنطقة

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن اجتياح إسرائيل مدينة رفح يهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف الرقب، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا قرر الهجوم على رفح الفلسطينية فهذا يعني أننا سنشهد مجازر جماعية وارتقاء عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تتحدث عن وقف العدوان على غزة، إنما تتحدث فقط عن تقليل عدد الخسائر، وتجنب ارتكاب مجازر جديدة في رفح الفلسطينية.

وتابع: "بايدن قال إن رد فعل إسرائيل حتى الآن فاق الوصف وتجاوز المسموح لكن دون اتخاذ خطوات للأسف الشديد"، مؤكدًا أن السياسات الإسرائيلية لا تؤمن بالسلام.

وأكد أن من يدفع باتجاه تصعيد الحرب واستمرار القتال هو نتنياهو، مشيرًا إلى أن خروجه من منصبه أمر صعب.

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