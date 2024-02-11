الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأونروا: إسرائيل تدَّعى علينا بلا أدلة

الأونروا
الأونروا

قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية كاظم أبو خلف، إن إسرائيل تدعي على الوكالة بلا أدلة، متابعًا: "نتعرف على تلك الادعاءات من خلال وسائل الإعلام".

وأضاف أبو خلف في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن إسرائيل تسير وفق خطة ممنهجة للنيل من الوكالة ونتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن خدماتنا.

لا مكان آمن فى قطاع غزة

وتابع: "الوكالة بمثابة رمز في الأنشطة المعنية بمساعدة الفلسطينيين، وهذا سبب لادعاءات إسرائيل ضدنا، ونتخذ إجراءات استباقية لحماية الوكالة من الادعاءات الإسرائيلية، ومعنيون بمواصلة تقديم خدماتنا".

كما أشار إلى أن تعليق مساعدات بعض الدول للوكالة كان قرارًا عجولًا وبمثابة "ضربة قاضية" للخدمات.

وأكد أنه لا مكان آمن في قطاع غزة، مشيرًا إلى تعرض نحو 250 من مقار "الأونروا" للاستهداف الإسرائيلي.

الأونروا وكالة الأونروا غزة فلسطين إسرائيل القاهرة الإخبارية

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