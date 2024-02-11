الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاحتلال يحظر إدخال الأكسجين والوقود إلى مستشفيات غزة

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

قالت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال يتعمد استهداف الطواقم الطبية، مشيرة إلى استشهاد 14 فردًا من العاملين بالهلال الأحمر في غزة.

وأضافت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: "هناك 30 مصابًا من أطقمنا بقطاع غزة، واستشهد 3 من الأطقم الطبية العاملة في مستشفى الأمل".

وتابعت: "الاحتلال يحظر إدخال الأكسجين والوقود إلى مستشفيات قطاع غزة، وحالات الوفاة بالمستشفيات تزايدت جراء نقص الإمدادات".

انهيار المنظومة الصحية بقطاع غزة

كما أشارت إلى أن الاحتلال اعتقل 9 من أفراد مستشفى الأمل جنوبي قطاع غزة وصادر أجهزة الكمبيوتر بها، متابعة: "كما تضرر نحو 30 مقرًا للهلال الأحمر في غزة، وتوقف 20 سيارة إسعاف عن العمل عقب استهدافها".

وأكدت أن المنظومة الصحية بقطاع غزة انهارت لا سيما في المناطق الشمالية والوسطى، مشيرة إلى أن قطاع غزة يعاني كوارث صحية وبيئية جراء تحلل جثامين الشهداء تحت ركام الأبنية.

وواصلت أن قوات الاحتلال اقتحمت المستشفيات بقطاع غزة وتقتل الكوادر الطبية والمصابين.

غزة قطاع غزة الاحتلال مستشفيات غزة القاهرة الإخبارية

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