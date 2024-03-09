السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

التصديرى للصناعات الهندسية: القرارات الأخيرة للبنك المركزى تسهم فى توحيد سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للدولار

شريف الصياد
شريف الصياد

قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، شريف الصياد، إن القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري تسهم في توحيد سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للدولار، ومن ثم عودة التسعير لوضعه الطبيعي، مؤكدًا أن السيولة الدولارية من مشروع تطوير رأس الحكمة بجانب السيولة من القرارات الاقتصادية الأخيرة ستسهم في استقرار الوضع الاقتصادي.

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وتوقع الصياد، في بيان اليوم السبت- حدوث مرونة في تدبير الدولار للمصانع خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الإجراءات التصحيحية التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي منها توحيد سعر الصرف ورفع الفائدة، مما سيكون له انعكاس على توفير الدولار لاستيراد الخامات. 

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن الحكومة حريصة على تلبية احتياجات الدولار للصناعة، من أجل استيراد الخامات اللازمة لعمليات التشغيل، لأن ذلك سيؤدي إلى حركة ونشاط تصنيعي وتصديري مما تكون له آثار إيجابية على الميزان التجاري للدولة.

وأوضح أن الوضع الاقتصادي الحالي صعب في العالم أجمع، وأن استمرار الحكومة في محاولات دعم الصناعة وتوفير الدولار لاستيراد الخامات، ودعم الصادرات الإنتاجية والسلعية سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.

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