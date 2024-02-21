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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21-2-2024

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21-2-2024 في البنوك من الموضوعات الأكثر بحثًا في مصر؛ إذ يهتم المصريون بمعرفة سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري لارتباط كافة السلع المستوردة ومكونات السلع المصنعة محليا بسعر الدولار الأمريكي، ويهتم التجار والمستوردين بشراء الدولار وتوفيره من البنوك والصرافة بدلًا من استغلال السوق الموازية التي تحاول الدولة القضاء عليها لضبط الاقتصاد المصري.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-2-2024

نعرض للقراء سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21-2-2024 في البنوك ويحدد البنك المركزي المصري سعر الصرف الرسمي للدولار وسجل سعر الشراء للدولار الأمريكي، اليوم بنحو 30.84 جنيه مصري، بينما سعر البيع 30.93 جنيها مصري.

 الجدير بالذكر أنه يتم تداول الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمي في السوق الموازية.

التعاملات المسائية| سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 20-2-2024 مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/2/20

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

سجل سعر الدولار في فروع بنك مصر مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أما في بنك التنمية الصناعية، فقد بلغ سعر الدولار الأمريكي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أما في فروع ميد بنك، فقد بلغ سعر الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة، سجل سعر الدولار الأمريكي 30.95 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

أما في بنك أبو ظبي التجاري، فقد بلغ سعر الدولار الأمريكي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-2-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

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تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك قطر الوطني، اليوم، إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في فروعهم. 

وفي البنك المصري لتنمية الصادرات، يبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.


إقرأ أيضًا: التعاملات المسائية| سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 20-2-2024 مقابل الجنيه

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