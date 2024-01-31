الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسامة الحسيني: مبادرة "بيع الوحدات العقارية" بالدولار ستحدث استقرارا في سعر الصرف

أسامة الحسيني نائب
أسامة الحسيني نائب رئيس الشركة القابضة للتشييد

قال أسامة الحسيني، نائب رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام السابق، إن  مبادرة بيع العقارات مقابل الدولار  ستعمل على إحداث نوع من الاستقرار في سعر الصرف نتيجة توفير الحصيلة الدولارية من بيع العقارات بها.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصدر السوق السوداء للدولار تتمثل في التحويلات الخارجية للدولار والتعاملات التي تحدث خارج البنوك لذا فإن تقديم محفزات من أجل سحب السيولة الدولارية الموجودة في السوق السوداء إلى القنوات الرسمية لها عبر بيع العقارات سيعمل على استقرار السوق.

 

وأوضح أن المبادرة تعد حل جيد للغاية خاصة أن قطاع العقارات أكبر قطاع يشهد إقبالا في حركة البيع والشراء، مشيرا إلى أن العقارات مورد هام لتحصيل الدولار لا بد من الاستفادة منه جيدا.

 

وأكد أن تعاون الحكومة والقطاع الخاص من شأنه إنهاء أزمة الدولار التي أصبحت بمثابة كابوس للمصريين علي خلفية عدم وجود استقرار في سعر الصرف مما سيعمل على تنشيط حركة البيع والشراء في قطاع العقارات لذا فإنه من الهام والضروري تقديم محفزات إضافية للمبادرة  في إطار تحفيز المشتريين من الأجانب والمصريين في الخارج والمقيمين العرب في مصر والمصريين في الداخل على شراء الوحدات العقارية عبر شركة أصول التي تنتوي الحكومة إنشاءئها من أجل أن تكون مسؤلة عن بيع الوحدات العقارية وتحصيل العملة الصعبة التي سيتم إيداعها في البنوك الحكومية في إطار العمل على ضبط سوق الصرف وتوفير الاحتياجات الأساسية اليت تحتجها مصر الدولار.

وأكد أن المبادرة من شأنها العمل على تنشيط قطاع البناء والتشييد الذي يعمل به نحو أكثر من 6 ملايين عامل يعملون به يوميا.

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