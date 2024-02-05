الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فخري الفقي يزف أخبار سارة حول سعر الدولار (فيديو)

الدولار
الدولار

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سعر الدولار في السوق الموازية انخفض بفعل المضاربات العشوائية التي لا تستند إلى أساس اقتصادي.

وقال الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، على قناة "صدى البلد"، إن سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 70 جنيها دون مبرر، مشيرا إلى أن تقديرات اللجنة تشير إلى أن سعر الجنيه المصري مقابل الدولار يتراوح بين 35 و40 جنيها.

وأوضح الفقي، أن هناك تنسيق بين مصر وصندوق النقد الدولي لمراجعة البرنامج الاقتصادي وزيادة التمويل، مؤكدا أن الأسعار الحالية للدولار غير مبررة وأنه من المتوقع أن يتم ضخ 5 مليارات دولار من الصندوق و7 مليارات دولار من شركات التنمية الدولية.

وأضاف، أن مصر تتبع سياسة مرنة في تحديد سعر الصرف، وأن صندوق النقد الدولي يؤيد هذه السياسة، متوقعا أن ينخفض سعر الدولار إلى 45 جنيها خلال الأشهر القادمة.

وتابع، أن المستوردين لن يلجأون إلى السوق الموازية بعد نهاية العام، نظرا لوجود كميات كبيرة من الدولار تدخل السوق من مصادر متعددة، ما سيجعل سعر الدولار يتراجع إلى ما بين 35 و40 جنيها مع نهاية العام.

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