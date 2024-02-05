الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خيرى رمضان: الحكومة تتخذ قرارات اقتصادية جديدة لمواجهة الأزمة وترشيد الإنفاق (فيديو)

الإعلامي خيري رمضان
الإعلامي خيري رمضان

تحدث الإعلامي خيري رمضان عن صدور مجموعة من القرارات الاقتصادية الهامة من الحكومة، تهدف إلى تحسين الوضع المالي للدولة والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأوضح رمضان، خلال تقديمه برنامج "مع خيري"، المذاع على شاشة المحور، أن القرارات شملت إلغاء الإعفاءات الضريبية لبعض الأنشطة الحكومية، بناءً على توصية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية وتقليل العجز المالي.

كما شملت القرارات تخفيض الإنفاق الاستثماري للعام المالي 2024/2023 بنسبة 15%، وذلك بتقليص تمويل الخزانة العامة للمشروعات الاستثمارية، وتحديد الأولوية للمشروعات القائمة التي تقترب من الانتهاء، وعدم البدء في مشروعات جديدة هذا العام، مع الالتزام بمرتكزات خطة التنمية الاقتصادية 2024/2023.

وأكد رمضان أن هذه القرارات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، والتصدي للتحديات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الحالية، التي تضرب العالم بأسره. 

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