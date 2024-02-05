استشارى نفسى يكشف أسرار الثقة بالنفس دون الاعتماد على العلاقات العاطفية (فيديو)

وجه الدكتور محمد هاني، الاستشاري النفسي، بعض النصائح والإرشادات لتحسين الثقة بالنفس والسعادة لدى الأفراد.

وقال هاني، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن أهم عامل لبناء الثقة بالنفس هو التنمية الذاتية والتعليم المستمر، مشيرا إلى أن الاعتماد على العلاقات العاطفية لزيادة الثقة هو خطأ شائع بين الشباب، وأضاف أن الثقة بالنفس تأتي من داخل الشخص نفسه، وليس من خارجه، وأنه يجب على الأشخاص أن يتخذوا قراراتهم ويتعلموا من تجاربهم الحياتية لزيادة خبراتهم وثقتهم.

وناقش كيفية التعامل مع الأشخاص الذين ينكرون المعروف ويتظاهرون بأنهم ضحايا، واصفا إياهم بأنهم من أسوأ الشخصيات التي نواجهها في حياتنا، وأن قلوبهم صلبة وقاسية، ونصح بأن يتجاهل الإنسان هؤلاء الأشخاص ويبتعد عنهم ويقلل من التعامل معهم، لأنهم يسببون الأذى والخذلان.

وأوضح هاني، أن أحد الحلول لاستعادة الثقة في النفس هو قول "لا" لمن يحاول استغلالنا أو الضغط علينا، محافظين على طاقتنا البشرية وصفاتنا الحميدة، مشددا على أن الخير يجب أن يكون بمقدار معقول، وألا نفرط فيه حتى لا نفقد ثقتنا في أنفسنا.

وفيما يتعلق بالسعادة، قال إنها اختيار وقرار نتخذه، وأنها شيء بسيط يمكننا الاستمتاع به في أوقاتنا السعيدة، مختتما حديثه بقوله: "افعل الخير والرد هيكون بالخير، وانتظر الهدية من الله، فكما تدين تدان".