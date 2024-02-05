استشارى نفسى: الشائعات حرب باردة تستهدف صحة المواطنين

تحدث الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، عن تأثير الأزمة الاقتصادية والشائعات على الحالة النفسية للمواطنين، مؤكدًا أن المصريين لديهم صلابة وقدرة على التحمل تمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأشار هاني، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى أن الشائعات التي تنتشر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة وخلق حالة من القلق والخوف لدى المواطنين، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار المغلوطة التي تخدم أعداء الوطن.

وأضاف أن الحزن والزعل يؤثران سلبًا على الصحة النفسية والجسدية للإنسان، وأنه يجب على الإنسان أن يتجاهل كل ما يزعله ويحزنه، وأن يبحث عن مصادر السعادة والراحة في حياته، ونصح المواطنين بالتعامل بحكمة مع الأشخاص الذين يحيطون بهم، وأن يتجنبوا العلاقات السامة والمتملكة التي تسبب لهم أذى نفسيًا، وأن يحافظوا على توازنهم النفسي والاجتماعي.

واختتم هاني حديثه بالتأكيد على أن المصريين شعب عظيم ولديه القدرة على التغلب على كل الصعاب والتحديات، وأنه يجب عليهم الوقوف صفًا واحدًا خلف قيادتهم ومؤسساتهم للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.