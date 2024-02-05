"النتيجة صفر".. خيري رمضان يعلق على تقرير فيتوريا بعد فشله مع المنتخب

في تقرير رسمي أرسله إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، كشف روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن العوامل التي أثرت سلبا على مشاركة "الفراعنة" في كأس الأمم الإفريقية 2024، والتي انتهت بالخروج من الدور الـ16.

ونقل الإعلامي خيري رمضان، في برنامجه "مع خيري"، عبر شاشة المحور، مضمون التقرير الذي تضمن عدة نقاط، منها: تأثير الظروف المناخية الصعبة، مثل الرطوبة العالية والطقس المتقلب، على مستوى اللاعبين وقدرتهم على التحمل والتركيز، تعرض بعض العناصر الأساسية في المنتخب للإصابة، مما أثر على توازن الفريق وتنوع خياراته، ومنهم نجم ليفربول محمد صلاح، وحارس المرمى محمد الشناوي، ولاعب الوسط إمام عاشور، والمهاجم عمر مرموش.

وأضاف: تتضمن التقرير: "عدم حظ المنتخب المصري في بعض المواجهات، حيث تلقى أهدافا مفاجئة في أوقات حاسمة، رغم تفوقه في الاستحواذ على الكرة وخلق الفرص الهجومية، وعدم ظهور بعض اللاعبين بالشكل المأمول منهم، وعدم تقديمهم للأداء المطلوب، مما أدى إلى تراجع مستوى الفريق بشكل عام".

وقال رمضان، إن فيتوريا رحل بعد أن تقاضى ما يقرب من 4 مليون و400 ألف يورو، وذلك خلال عمله مع المنتخب المصري في 20 شهرا فقط، وكانت "النتيجة صفر"، حيث لم يحقق أي شئ لمصر ولم يكتشف أي لاعبين جدد في فريق الكرة.