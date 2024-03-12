الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"منظمة التحرير" تحذر من تقييد الاحتلال الإسرائيلي دخول المصلين للمسجد الأقصى خلال رمضان

فلسطين
فلسطين

أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، اليوم الثلاثاء، ممثلة مملكة النرويج لدى فلسطين تورون فيزتي على آخر المستجدات الفلسطينية.

وأكد عرنكي، خلال اللقاء، الذي جمعهما في رام الله، اليوم، أن سلطات الاحتلال تتمادى باعتداءاتها وتتعمد حرب التجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي بلغت ذروتها مع استمرار منع الإمدادات الغذائية، وقصف المخابز، وخزانات المياه، رغم النداءات الدولية المستمرة، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية.

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كما بحث “عرنكي” مع ممثلة النرويج، تصاعد وتيرة العنف الذي يمارسه المستعمرون بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتضيق على المواطنين بالحواجز العسكرية، وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية، ومحاولة عزلها عن بعضها البعض، والاعتداء المستمر على المواطنين، وممتلكاتهم.

وحذر من فرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان، الأمر الذي يزيد المنطقة اشتعالا.

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ودعا عضو منظمة التحرير دولة النرويج إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة، لضمان وصول المساعدات الإنسانية.

من جانبها، أكدت فيزتي موقف بلدها تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته، وفق حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.

الاحتلال يعوق وصول المصلين للأقصى

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة التراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك.

وأفاد شهود عيان، حسب المركز الفلسطيني الإعلامي، مساء الأحد، بأن قوات الاحتلال احتجزت المصلين على أبواب المسجد الأقصى وأعاقت وصولهم إليه، وأضافوا أن الاحتلال فرض قيودًا على دخول الشباب للأقصى لأداء التراويح، وسمح بدخول النساء من سن 40.

وأدى آلاف الفلسطينيين مساء الأحد، صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وذلك عشية أول أيام شهر رمضان الفضيل. 

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