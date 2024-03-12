القوات المسلحة السودانية تسيطر على مقر الإذاعة والتليفزيون وتطرد "الدعم السريع"

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الثلاثاء، نجاح قوات الجيش السوداني، في السيطرة على مقر الهيئة القومية للإذاعة والتليفزيون "ذاكرة ووجدان الأمة السودانية"، من قوات الدعم السريع والمرتزقة من الدول الأخرى.

وأوضحت القيادة العامة للجيش السوداني، في بيان اليوم، أن القوات النظامية الأخرى وأبناء السودان الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع الجيش شاركوا في هذه العملية.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك، "تهدي قواتكم هذا النصر الكبير لجموع شعبنا السوداني الكريم الصابر والمحتسب".

وأعربت القوات المسلحة السودانية عن أمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين والرحمة لشهدائها.

الجيش السودانى يواصل حصار الدعم السريع فى أم درمان

وتواصل قوات الجيش السوداني التضييق على قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان. فقد أحبطت قوات الجيش السوداني بمنطقة أم درمان، صباح اليوم، محاولة من قبل ميليشيا الدعم السريع للهروب من الطوق الذي تفرضه عليها قوات الجيش بمحيط منطقة الملازمين والإذاعة.

وأوضحت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها اليوم، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك)، أنه تم القضاء على معظم القوة الهاربة، ودمرت واستلمت قوات الجيش معظم معداتها وآلياتها وجارٍ إحصاء خسائر العدو.

كما تم تدمير مجموعة أخرى حاولت إسناد قوة ميليشيا الدعم السريع الهاربة من اتجاه الغرب، فيما يجري حاليًا التعامل مع مجموعات صغيرة من الدعم السريع تحاول الهروب من خلال أزقة أم درمان.

واختتمت القوات المسلحة السودانية البيان قائلة: "تؤكد قواتكم المسلحة عزمها على تدمير العدو الغاشم بلا هوادة في أي مكان بعون الله وفضله، كما نبشر شعبنا بأخبار سارة قريبا بإذنه تعالى".

ونشر الجيش لقطات مصورة تظهر المحاولة اليائسة من قبل ميليشيا الدعم السريع للهروب من الطوق الذي تفرضه عليها قوات الجيش بمحيط منطقة الملازمين والإذاعة.