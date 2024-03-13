الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من جنين وتقتحم نابلس ومخيم بلاطة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس ومخيم بلاطة المجاور لها.

وأفاد شهود عيان بأن اقتحام المدينة سبق اقتحام مخيم بلاطة بدقائق معدودة، قبل أن تحاصر القوة إحدى العمارات.

إطلاق نار مكثف بالتزامن مع اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة

وأشاروا إلى أن قوة عسكرية تمركزت قبالة مدرسة جردانة، و"طلعة اسو".

وفي مخيم بلاطة، شوهدت عدة آليات وجرافة عسكرية تقتحم حارة الحشاشين تزامنًا مع سماع إطلاق نار كثيف.

يأتي هذا عقب ساعات من انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة ومخيم جنين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، بعد منتصف الليلة، مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات وتدمير للبنية التحتية.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لوكالة "وفا" الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين، من شوارع جنين– الناصرة، وحيفا، ونابلس، بعشرات الآليات العسكرية وجرافات، يساندها تحليق للطائرات المسيرة ووحدات خاصة مستعربة.

وأضافت وكالة "وفا" أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها من تجاه بلدة برقين غرب المدينة، وفي أطراف المخيم، بينما شرعت جرافات الاحتلال بعملية تدمير في حي السكة، وفي حي الزهراء في المدينة، وداخل مخيم جنين.

وتابعت أن جنود الاحتلال الذين انتشروا في المدينة والمخيم فتحوا النار صوب مركبات المواطنين المركونة على جنبات الشوارع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 159 يومًا.

وعلى آخر الأحداث، أفادت مصادر صحية ومحلية بالقطاع بارتقاء شهيدين وإصابة 4 أطفال من جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الدرج شمال مدينة غزة.

واستشهد عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال منزلًا في شارع صلاح الدين شرق حي الزيتون.

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