لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، الأربعاء، عن تقدمها بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، بواسطة بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد لبنان، والتي تعد الأعنف.

وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها اليوم، إن وزير الخارجية، عبدالله بوحبيب، أوعز إلى الدوائر المختصة في الوزارة بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية تعتبر الأعنف، بتاريخ 11 و12 مارس الجاري، استهدفت المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والآمنين العزل.

الخارجية اللبنانية: إسرائيل تقصف مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية وتريد توسيع الصراع

وأوضحت الخارجية اللبنانية أن الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق هو أن يأتي هذا التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية، مما يدل على رغبة إسرائيل بتوسيع الصراع وجر المنطقة بأكملها إلى حرب قد تبدأ شرارتها من هكذا أعمال عدوانية، وتتحول إلى حرب إقليمية تسعى وراءها الحكومة الإسرائيلية كحبل نجاة للخروج من مأزقها الداخلي.

وتابع بيان الخارجية اللبنانية: "بناء على ما تقدم، تحث وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية، وتطالب مجددًا بضرورة إدانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006) بالكامل من أجل الوصول إلى استقرار دائم وطمأنينة على حدود لبنان الجنوبية".

وسبق أن أفادت مصادر لبنانية بسقوط قتيل ومصابين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف سيارة جنوبي مدينة صور، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن مسئول لبناني عن مقتل مدني على الأقل وإصابة عدة أشخاص في 4 غارات إسرائيلية استهدفت بعلبك.