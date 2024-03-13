عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو

وجّه وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الأربعاء، رسالة إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال جانتس، في رسالته لنتنياهو: "نحن بحاجة إلى العمل بطريقة موحدة في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة".

وأضاف جانتس أن "مجلس الحرب بأكمله متحد للعمل في رفح، وعلينا جميعًا أن نسمح بدخول المساعدات الإنسانية".

وتابع جانتس: "أقول لكل شرائح المجتمع بمن فيهم المتدينون إن الدولة بحاجة لكم جميعًا".

كما أكد جانتس أن هناك حاجة لتمديد الخدمة للجنود النظاميين في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحول قرار انشقاق جدعون ساعر عن حزبه، قال جانتس: "هذا قرار خاص به".

الاتحاد الأوروبى: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح حرب ضد الفلسطينيين

وسبق، وقال الممثل السامي للشئون الإنسانية والسياسة الأمنية بـ الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المجاعة كسلاح حرب ضد شعب قطاع غزة المُحاصر منذ عدة أشهر، والذي يخوض وحده قتالًا من أجل بقائه.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها بوريل في الجلسة السنوية لمجلس الأمن لتقييم التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ونقلتها دائرة الشئون الخارجية للاتحاد عبر موقعها الرسمي.

وشدد الممثل السامي للشئون الإنسانية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، في كلمته، على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهده لجعل ذلك ممكنًا، وأن الأزمة في غزة إنسانية في المقام الأول وليست كارثة طبيعية.

وقال "بوريل": "إن غزة ليست سوى قمة صراع خطير وغير عادي ظل محتدمًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ ما يقرب من قرن من الزمان"، مشيرًا إلى أن الجميع على علم بأن هناك أكثر من 30 ألف قتيل و1.8 مليون نازح و500 ألف شخص على شفا المجاعة يعيشون حاليًا في غزة؛ حيث تعتبر وكالات الأمم المتحدة مثل مكتب تنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) وبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمثابة شريان الحياة الأخير للعديد من الناس.