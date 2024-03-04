الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سموتريتش: غانتس يلعب فى مصلحة إدارة بايدن ويروج للدولة الفلسطينية

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، إن بيني غانتس هو الحلقة الضعيفة في الحكومة، معلقًا على استضافة الأخير الرئيس الفلسطيني أبومازن في بيته، لافتًا إلي أن "غانتس" بمفهومه الأساسي يؤيد الدولة الفلسطينية وقد عبر عن ذلك مرات عديدة في الماضي. 
وأضاف سموتريتش، أن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى دق إسفين في الحكومة والمجتمع الإسرائيلي ودفع الخطة بمساعدة غانتس، مردفًا: "غانتس يلعب في مصلحة إدارة بايدن وهو في الواقع يروج لخطتهم لإقامة دولة فلسطينية". 
كما دعا الوزير غانتس إلى التعبير علانية على الأراضي الأمريكية عن التزامه بقرار الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي المعارض لإقامة دولة فلسطينية.
واتهم موقع "والا" العبري وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش باستغلال الحرب الحالية على غزة للدعاية لنفسه ولحزبه، واستمراره فيما وصفه بـ"انتحال الصفة" رغم تغريمه في قضية مشابهة قبل أسابيع.

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الحكومة غانتس الدولة الفلسطينية الادارة الامريكية

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