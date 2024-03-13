الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

ارتقاء شاب برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بين بيت لحم والقدس

عملية طعن
عملية طعن

ارتقى شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بزعم تنفيذه عملية طعن وإصابة جنديين على حاجز النفق بين بيت لحم والقدس.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الشاب عند حاجز النفق غرب بيت لحم، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

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وذكرت مصادر عبرية أن منفذ عملية الطعن وصل إلى حاجز النفق وهو يستقل دراجة كهربائية، ثم ترجل منها ونفذ العملية.

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وأضافت المصادر العبرية أن عملية الطعن أسفرت عن وقوع إصابتين عند حاجز النفق غرب بيت لحم وجنوب القدس، والاحتلال يصيب المنفذ بالرصاص.

إحصائية صادمة عن عدد الأطفال الشهداء فى غزة

من جانب آخر، أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس الثلاثاء، عن أن عدد الأطفال الذين قتلوا بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة يفوق عددهم المسجل على مدى أربعة أعوام من النزاعات في العالم.

وكتب المفوض فيليب لازاريني على منصة إكس: "أمر مذهل. عدد الأطفال الذين أحصى قتلهم في أربعة أشهر فقط في غزة يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا مدى أربعة أعوام في جميع النزاعات في أنحاء العالم"، منددًا بما اعتبره "حربًا على الأطفال".

واعتمد لازاريني، في منشوره، مرجعًا أرقام الأمم المتحدة التي تظهر أن 12 ألفًا و193 طفلًا قتلوا في نزاعات حول العالم بين العامين 2019 و2022.

وقد أجريت المقارنة مع تقارير توردها وزارة الصحة في قطاع غزة، وتفيد بمقتل أكثر من 12 ألفًا و300 طفل في هذه البقعة من الأراضي الفلسطينية بين أكتوبر الماضي ونهاية فبراير.

وقال لازاريني: "هذه الحرب هي حرب على الأطفال. إنها حرب على طفولتهم ومستقبلهم".

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأوقع أكثر من 1160 قتيلًا، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية.

الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي عملية طعن بيت لحم القدس حاجز النفق

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