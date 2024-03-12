القاهرة الإخبارية: استشهاد طفل برصاص قناصة الاحتلال فى القدس المحتلة

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، باستشهاد طفل برصاص قناصة قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط في القدس المحتلة.



وفي وقت سابق، أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 ألفًا و184 شهيدًا، وإصابة 72 ألفًا و889 مصابًا منذ 7 أكتوبر، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

خلال انتظار المساعدات.. استشهاد 400 فلسطينى وإصابة 1300 آخرين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 400 فلسطيني وإصابة 1300 آخرين؛ جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات جنوب غزة.