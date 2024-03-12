سفير إيطاليا: وقف إطلاق النار في غزة سيساهم في إدخال مزيد من المساعدات

قال ميكيلى كوارونى، سفير إيطاليا بالقاهرة، إن بلاده ستواصل نقل الجرحى الفلسطينيين إذا لزم الأمر إلى إيطاليا وإلي المستشفيات لتلقي العلاج.

أضاف كوارونى، خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إيطاليا ساهمت في إنشاء ممر إنساني وهو ممر بحري من قبرص لتقديم الإغاثة والمساعدة إلى غزة.

وتابع السفير الإيطالي في القاهرة:"نحن نشارك بشكل كامل مع شركاء أوربيين آخرين أيضا وبالشراكة مع الإمارات والولايات المتحدة لنقل المساعدات إلى غزة".

وأوضح، أن السلطات الإيطالية والحكومة الإيطالية كانت واضحة تماما في الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري، مواصلا: "من المهم جدا كما قلت للتو أن نعد هذا الأمر لشهر رمضان المبارك ونتوقع أن يساعد وقف إطلاق النار بعد ذلك على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وأن يكون نقطة انطلاق لإطلاق حل سياسي أيضا".