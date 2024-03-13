الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

من هو هادي مصطفى قيادي حماس الذى اغتالته إسرائيل بجنوب لبنان؟

القيادي هادي علي
القيادي هادي علي مصطفي

اغتالت إسرائيل القيادي في حركة حماس هادي مصطفي، في جنوب لبنان، في عملية هي الثانية بعد فترة قليلة على اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للرجل الثاني في حركة حماس صالح العاروري.

ونرصد في هذا التقرير أبرز المعلومات بشأن هادي مصطفي الذي استشهد اليوم جراء اغتياله من قبل الاحتلال الإسرائيلي في لبنان:

من هو هادي مصطفى القيادي في حماس؟ 

  • فلسطيني من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين.
  • أحد القيادات الهامة في حركة حماس.
  • مسؤول عن الدعم اللوجستي.
  • اعتبره الاحتلال عنصرا رائدا في قسم البناء التابع لحركة حماس والذي كان يديره سمير فندي وهو أحد المقربين من صالح العاروري الذي تم القضاء عليه معه.
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وفي هذا الصدد نستعرض أبرز قادة المقاومة الذين اغتالتهم إسرائيل وهم كالآتي:

صالح العاروري

اغتالته إسرائيل في يناير الماضي عقب دقائق من كلمة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وقد شغل العاروري منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس.

ولد في بلدة العارورة بالضفة الغربية، يوم 19 أغسطس عام 1966، ودرس الشريعة في جامعة الخليل، حتى حصل على شهادة البكالوريوس، وكان قائدًا لنشاط الحركة الطلابية في الجامعة منذ عام 1985. 

اعتقلته إسرائيل عام 1992، كان عمره 26 عامًا، لمدة 15 سنة لمساهته في تكوين الذراع العسكرية لحركة حماس "كتائب القسام"، وهو ما مكنها من الانطلاق في الضفة الغربية خلال العام ذاته.

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عماد عقل

ولد عماد عقل في 19 يونيو 1971، في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين بغزة، وكان المطلوب الأول لدى إسرائيل حتى تمكنت من الوصول إليه في 24 نوفمبر 1993 في حي الشجاعية وقتلته مع أحد مساعديه.

يحيى عياش

يحيى عياش واحد من أبرز القادة العسكريين في كتائب القسام الذين اغتالتهم إسرائيل، وتمكنت إسرائيل من إيصال هاتف ملغم إلى عياش في أوائل عام 1996 وبينما كان يتحدث مع والده في الضفة الغربية جرى تفجير الهاتف عن بُعد.

جمال سليم وجمال منصور

في 31 يناير عام 2001 قصفت طائرات إسرائيلية بالصواريخ مكتب الإعلام والدراسات التابع لحركة حماس في مدينة نابلس في الضفة الغربية فقتلت القياديين في الحركة جمال منصور وجمال سليم.

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