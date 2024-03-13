جيش الاحتلال يعلن تفاصيل اغتيال هادى مصطفى القيادى فى حماس بلبنان

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأربعاء، اغتيال هادي مصطفى أحد قادة حركة حماس في لبنان.

وقال أدرعي في منشور له عبر منصة إكس، جيش الاحتلال قضى على عنصر مركزي في حماس في منطقة لبنان، بزعم الترويج لنشاطات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية حول العالم.

وفي وقت سابق من اليوم، أغارت طائرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة صور اللبنانية على هادي مصطفى، وهو عنصر بارز لدى حركة حماس في الخارج.

ووفقًا لمزاعم أدرعي، كان هادي مصطفى متورطا في توجيه نشاطات ميدانية للاعتداء على أهداف إسرائيلية ويهودية في دول مختلفة حول العالم، كما كان عنصرًا رائدًا في قسم البناء التابع لحركة حماس والذي كان يديره سمير فندي وهو أحد المقربين من صالح العاروري الذي تم القضاء عليه معه.

وأكد أدرعي، استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة الأمن في التصرف ضد حركة حماس في كل ساحة تنشط فيها.

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل

وسبق، وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، الأربعاء، عن تقدمها بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، بواسطة بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد لبنان، والتي تعد الأعنف.

وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها اليوم، إن وزير الخارجية، عبدالله بوحبيب، أوعز إلى الدوائر المختصة في الوزارة بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية تعتبر الأعنف، بتاريخ 11 و12 مارس الجاري، استهدفت المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والآمنين العزل.

وأوضحت الخارجية اللبنانية، أن الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق هو أن يأتي هذا التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية، مما يدل على رغبة إسرائيل بتوسيع الصراع وجر المنطقة بأكملها إلى حرب قد تبدأ شرارتها من هكذا أعمال عدوانية، وتتحول إلى حرب إقليمية تسعى وراءها الحكومة الإسرائيلية كحبل نجاة للخروج من مأزقها الداخلي.