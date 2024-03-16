السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بابا جه الحلقة 5| زوجة أكرم حسني تُصدم بتراكم فواتير الكهرباء

بابا جه
بابا جه

مسلسل بابا جه الحلقة 5.. بدأت الحلقة الخامسة بمعاتبة نسرين أمين "ولاء" لـ أكرم حسني "هشام"، بعد أن اكتشفت أنه لم يدفع مصاريف الكهرباء التي تقوم بدفعها منذ 3 أشهر مما أدى إلى تراكم مبلغ 5320 جنيها، وأنه بكذب عليها كل شهر ويقوم بصرفهم على ملذاته.

واتفق هشام "أكرم حسني" مع ابنته جودي "لافينيا نادر" على ألا تخبر والدتها بأمر زياد "سليم مصطفى" مقابل تحضير وجبة شعرية باللبن.

 

مسلسل بابا جه الحلقة 5

يناقش مسلسل بابا جه  بطولة أكرم حسني من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة بعد أن ترك وظيفتة.


أبطال مسلسل “بابا جه”

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

 

مواعيد عرض مسلسل “بابا جه” 

يعرض من مسلسل بابا جه  بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قد يهمك أيضا:

سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-3-2024 في مصر

IMG-20240315-WA0008
IMG-20240315-WA0008
IMG-20240315-WA0010
IMG-20240315-WA0010
IMG-20240315-WA0006
IMG-20240315-WA0006
IMG-20240315-WA0011
IMG-20240315-WA0011
مسلسل بابا جه بابا جه موعد عرض بابا جه موعد عرض مسلسل بابا جه موعد اعادة مسلسل بابا جه قصة مسلسل بابا جه أبطال مسلسل بابا جه موعد عرض مسلسل اكرم حسني مسلسل أكرم حسني أكرم حسني قنوات عرض بابا جه قنوات عرض مسلسل بابا جه موعد مسلسل بابا جه الحلقة الاولي من بابا جه بابا جه الحلقة الخامسة بابا جه الحلقة 5 الحلقة 5 من مسلسل بابا جه الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جه مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل بابا جه الحلقة 5| أكرم حسني:" هطفش ومش هتعرفولي طريق جُرة"

الأكثر قراءة

إصابة 12 شخصًا فى حادث تصادم بين 3 أتوبيسات بالجيزة (صور)

عاجل.. تقرير يكشف تعرض سفينة لهجوم شمال غربى الحديدة

مسلسل المعلم الحلقة 5| مواجه نارية بين الأب ونجله لكشف الحقائق

نجوم «الكبير أوى 8»: موسم «استثنائى».. والمسلسل خارج المنافسة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5.. ميرنا جميل تنقذ أمير كرارة وابنته

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة