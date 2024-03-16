مسلسل بابا جه الحلقة 5| زوجة أكرم حسني تُصدم بتراكم فواتير الكهرباء

مسلسل بابا جه الحلقة 5.. بدأت الحلقة الخامسة بمعاتبة نسرين أمين "ولاء" لـ أكرم حسني "هشام"، بعد أن اكتشفت أنه لم يدفع مصاريف الكهرباء التي تقوم بدفعها منذ 3 أشهر مما أدى إلى تراكم مبلغ 5320 جنيها، وأنه بكذب عليها كل شهر ويقوم بصرفهم على ملذاته.

واتفق هشام "أكرم حسني" مع ابنته جودي "لافينيا نادر" على ألا تخبر والدتها بأمر زياد "سليم مصطفى" مقابل تحضير وجبة شعرية باللبن.

مسلسل بابا جه الحلقة 5

يناقش مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة بعد أن ترك وظيفتة.



أبطال مسلسل “بابا جه”

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

مواعيد عرض مسلسل “بابا جه”

يعرض من مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

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