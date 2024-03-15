مسلسل بابا جه الحلقة 5| أكرم حسني:" هطفش ومش هتعرفولي طريق جُرة"

مسلسل بابا جه الحلقة 5.. ظهر أكرم حسني يربط رأسة بطرحة حمراء، وقد سيطرت عليه العصبية بسبب الضغط الذي يمر به بسبب رعايته لأولاده، قائلاً:" مش هتشوفوا وشي تاني أنا همشي ومش هتعرفولي طريق جرة".

مسلسل بابا جه الحلقة 5

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جه بمشهد بين "هشام" أكرم حسني، وزوجته نسرين أمين "ولاء"، بعد أن كشفت أنه لم يدفع مصاريف الكهرباء التي تقوم بدفعها لمدة ثلاث شهور وتراكم عليها مبلغ 5320، وأنه بكذب عليها كل شهر ويقوم بمصرفهم علي ملذاته.

مسلسل بابا جه الحلقة 5

ويناقش مسلسل “بابا جه” علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية مواجهة الصعوبات.



أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.



تعرض الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء.

ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

أحداث مسلسل بابا جه

ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.



أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.



يعرض مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

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