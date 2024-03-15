الجمعة 15 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم.. أشعار فؤاد حداد تزين أحداث الحلقة 5 على طريقة خالد النبوي (فيديو)

خالد النبوي
خالد النبوي

يتشوق المشاهدون إلى معرفة تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي لمتابعة الأحداث والتطورات، خاصة بعد اعتذار حلا شيحة لـ مختار أبو المجد - خالد النبوي، عن أسلوبها وطريقة حديثها معه فى المدرسة بسبب أفعال ابناؤه مع ابنتها.

 أحداث الحلقة 5 مسلسل إمبراطورية ميم

وشهدت الحلقة 5 من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الكثير من التطورات خاصة بعد اجتماع مالكى بعض العقارات فى منطقة المعادي، وفى مقدمتهم مختار - خالد النبوي و مي - حلا شيحة، للبحث عن حل بخصوص عرض إحدى الشركات العقارية الكبرى لشراء منزل كلا منهم بالمعادي، مقابل مبلغ مادي كبير تخطى الـ 65 مليون جنيها.

  الحلقة 5 من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

ومن تطورت علاقة مختار أبو المجد ومي خلال الحلقة الخامسة، واجتمع الاثنين على حب منطقة المعادي، والتي شهدت لقاء يجمعهما، ليسردا خلاله ذكرياتهما بالمنطقة، وحكى لها قصة حياته وحبه لابناؤه الستة مرددا كلمات الديوان الشهير للشاعر الكبير فؤاد حداد (من نور الخيال وصنع الأجيال تاريخ القاهرة) وظل يقول لـ مي - حلا شيحة : "غمضت عينى وعشت ألف ميعاد.. وفتحت عينى وزاد معاى الزاد.. كنت الولد وصبحت ابو الأولاد.. ما دريتش وحياتك فى  مشربياتك.. ريحة ماورد وجنه يا قاهره.. حبيتك الحب اللى عمره سنين.. متّعت عينى  وما انتهيتش حنين.. كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين.. والأحلى جاياتك فى  مشربياتك.. ريحة ماورد وجنه يا قاهره".

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، ويصل عدد النجوم لأكثر من 25 منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة إمبراطورية ميم 

إمبراطورية ميم ليست رواية، لكنها "قصة قصيرة" نشرت ضمن مجموعة "بنت السلطان" للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وقد كتبت ونشرت في أواخر الستينات، وكتب لها رؤية درامية والسيناريو والحوار الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، بشكلا حصريا يناقش من خلال العمل العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية بطريقة سلسة ومبسطة للجمهور.

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