مسلسلات رمضان 2024.. الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي تكشف سر وفاة والد أحمد رزق

انطلق مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 منذ قليل والتي تستكمل أحداث الحلقات السابقة لتوضيح علامات الاستفهام التي طرحتها منذ عرض الحلقات الأولى.

مسلسلات رمضان 2024

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد فلاش باك بالزمن الماضي، ليظهر الاشقاء الثلاثة “محمود الرفاعي” والد “ياسين” أمير كرارة، و“سيد الرفاعي” والد “فاروق” أحمد رزق، و“عبد الحميد الرفاعي” سيد رجب، أثناء تحضيرهم لفتح مقبرة أثرية جديدة لاستخراج قطع أثرية.

ويبدو على الثلاثي الخوض الشديد خاصة بعد وفاة صديقهم “خليل” بسبب مخاطرته بفتح مقبرة أثرية، ولكنهم تكتموا على وفاته، واختاروا ان يقومون بـ “قرعة” لاختيار واحد منهم يقوم بحفر المقبرة، ووقع الاختيار على “سيد” والد “فاروق”، والذي يبدو انه توفى بسبب المقبرة.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي

يذاع مسلسل بيت الرفاعي يوميًا طوال شهر رمضان الكريم الجاري، والذي يشهد منافسة قوية بسن كبار النجوم، ويعرض بيت الرفاعي على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي الذي يعرض حصريا على قناة أون بجانب أمير كرارة كل من أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث مسلسل بيت الر فاعي في اطار ساسبنس مشوق، وتحكي قصة مسلسل بيت الرفاعي عن الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهم منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطارد بسببها بسبب اتهامه لمقتل والده.

