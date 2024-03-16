مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل كامل العدد +1 لـ"دينا الشربيني" الحلقة 5

تصدر البحث على منصات السوشيال ميديا عن معرفة أحداث مسلسل كامل العدد +1 للفنانة دينا الشربيني الحلقة الخامسة، ونتيجة لذلك ننشر احداث الحلقة الخامسة كاملة بالإضافة إلى نشر موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة السادسة.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل كامل العدد تفاصيل أحداث الحلقة 5

حكت فوزية (ميمي جمال) لـ"ليلى" (دينا الشربيني) في بداية الحلقة الخامسة عن إعجاب ملك بزوجها أحمد (شريف سلامة) بعد أن سمعت حديث فاتن وحياة، وتحاول حياة (إسعاد يونس) وفاتن (ألفت إمام)، وضع خطة لانقاذ ابنها أحمد من ملك زميلته، حيث اتصلت بليلى (دينا الشربيني) لتخبرها أنها أرسلت الكوافير لمنزلها، وهو ما أثار تساؤلات “ليلى” واستغرابها.

وشهدت زيارة ليلى (دينا الشربيني) وصديقتها وحماتها فوزية (ميمي جمال) لقراءة الفنجان التي انتهت بجزع في القدم أثناء هروبهم من مسكن قارئة الفنجان أم نجوى (حنان يوسف) عقب حضور شخص يحمل سلاح يطالب أم نجوى بتغيير تفسيرها للفنجان لزوجته التي حضرت سابقا.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 6

ستعرض الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد +1 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا اليوم على قناة On حصريًا.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل كامل العدد قنوات عرض الحلقة السادسة

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

قصة مسلسل كامل العدد

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

أبطال مسلسل كامل العدد

يضم مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.