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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "بيت الرفاعي" الحلقة 5| ياسين يُفكر في إعادة "حبيبة" لوالدتها بسبب أنيميا الفول

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5.. تعرضت الطفلة ليا سويدان “حبيبة” ابنة أمير كرارة “ياسين”، لوعكة صحية، فاصطحبها سريعًا ترافقه جارتهما ميرنا جميل “صباح حلويات”، إلى المستشفى لإنقاذها.

الطبيب أخبرهما أن “حبيبة” مصابة بـ"أنيميا الفول" وحذر والدها من تكرار تناولها لحبوب الفول مرة أخرى.

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5.. ميرنا جميل تنقذ أمير كرارة وابنته

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مسلسلات رمضان 2024.. الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي تكشف سر وفاة والد أحمد رزق

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي 

وحرصت “صباح” على البقاء مع “حبيبة” للاطمئنان عليها، قبل أن يخرج “ياسين” ويخبرها باستقرار حالتها ابنته الصحية.

وأخبرها أنها مريضة بـ“أنيميا الفول” منذ صغرها، وأنه مرض خطير خاصة مع تناول حبوب الفول، معربًا عن استياؤه من تعرضها لهذا الموقف، ويؤكد أنه يفكر في إعادتها لوالدتها.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

في مشهد أخر، تعرض “يحيي” تامر نبيل، للتحقيق بعدما اتهم بمساعدة شقيقه “ياسين” بالهروب من سيارة الترحيلات، خاصة مع جوده معه وهو ما كان لا يجب فعله، ولكنه ينفي مساعدة شقيقه، ويوضح انه يريد الوصول إليه لمعرفة حقيقة قتله لوالدهما.

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قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتحكي قصة مسلسل بيت الرفاعي عن الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهم منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطارد بسببها بسبب اتهامه لمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي كل من النجم أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى،  ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال

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