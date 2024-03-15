مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 5| محمد علاء يُقرر الانفصال عن زوجته غادة عبدالرازق

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5.. جهز محمد علاء حقيبته، ليُفارق منزل زوجته غادة عبدالرازق، بعد أن تدهورت علاقتهما على أثر مقتل شقيق زوجته على يد شقيقه،

مسلسل “صيد العقارب” الحلقة 5

يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 على مدار شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة ابنة الفنان أحمد ماهر حسن ضرغام، والتي تعتبر أحد أعمدة العائلة وتعمل في مجال أخطر أنواع السموم، وتسعى للأخذ بثأر شقيقها.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة

مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة يعرض على قناة سي بي سي ومنصة واتش إت يوميًا على رمضان في تمام الساعة 7.30 مساء عقب الإفطار.

قصة مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول صراع بين عائلة حسن درغام الذي يجسد دوره الفنان أحمد ماهر، وإسماعيل الغول ويجسد دوره الفنان رياض الخولي، عقب مقتل محمود عبدالمغني "علي" نجل حسن ضرغان على يد ابن رياض الخولي، وتحاول الفنانة غادة عبدالرازق الثأر لشقيقها علي.

أبطال مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبدالرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.