مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 بطولة غادة عبدالرازق، أحداثا مثيرة اليوم عقب مقتل علي ويجسد دوره محمود عبدالمغني شقيق غادة عبدالرازق على يد شقيق زوجها من الأب نجل رياض الخولي.

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 4

وقد قامت سيمون زوجة رياض الخولي ووالدة القاتل، بإخفاء نجلها بعديا عن أعين عائلة ضرغام خوفا عليه، حيث طلبت من عشيقها معاذ بالتوجه معه إلى أحد الفيلات الغير معلومة لأقاربهم، وتلبية كافة طلباته، حيث طلب منه القاتل إحضار مخدرات له وقدر أخبره بأنه سوف يلبي له كافة طلباته

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 5

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 على مدار شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024،

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة ابنة الفنان أحمد ماهر حسن ضرغام، والتي تعتبر أحد أعمدة العائلة وتعمل في مجال أخطر أنواع السموم، وتسعى للأخذ بثأر شقيقها.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة

مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة يعرض على قناة سي بي سي ومنصة واتش إت يوميا على رمضان في تمام الساعة 7.30 مساء عقب الإفطار.

قصة مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول صراع بين عائلة حسن درغام الذي يجسد دوره الفنان أحمد ماهر، وإسماعيل الغول ويجسد دوره الفنان رياض الخولي، عقب مقتل محمود عبدالمغني "علي" نجل حسن ضرغان على يد ابن رياض الخولي، وتحاول الفنانة غادة عبدالرازق الثأر لشقيقها علي.

ابطال مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.