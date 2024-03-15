الجمعة 15 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024

الحلقة 4 من مسلسل صيد العقارب|غادة عبدالرازق تعيش في ذكرياتها مع شقيقها الراحل

رفضت الدكتورة عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة منه، الذهاب مع زوجها بعد وضع جثمان شقيقها في المشرحة من قبل قوات الشرطة، وقررت الذهاب مع والدها حسن درغام الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماهر في محاولة منها لاظهار رغبتها في الانفصال عنه.

مسلسلات رمضان 2024

 

وجلست الدكتورة عايدة (غادة عبدالرازق) تتذكر حياتها مع شقيقها علي الذي قتل على يد أحمد ماجد أحد أفراد عائلة إسماعيل الغول، وكيف كان يفخر بها عندما تجد العقارب وتحقق ذاتها في اصطياد العقارب التي تعمل في تجارة سمها.

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مسلسلات رمضان 2024

 تفاصيل الحلقة الـ 4 من صيد العقارب


وتصاعدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة منه، حتى أن الشرطة وجدت كاميرات الشركة حذفت من عليها المعلومات والصور التي ترشد إلى القاتل، كما أن إسماعيل الغول ساعد على تهريب نجله من يد الشرطة خوفا عليه من الحبس أو القتل.

مسلسلات رمضان 2024

 أبطال وصناع مسلسل صيد العقارب


الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن درغام

-رياض الخولي في دور إسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي

-منال سلامة

-سيمون تلعب دور سماسم

-مجدي بدر

محمد علي رزق

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن.

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من صيد العقارب

يعرض الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب للفنانة. غادة عبد الرازق حصريا عبر قناة سي بي سي في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

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