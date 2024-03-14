الجمعة 15 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 4| رياض الخولي يستعين بأحمد جمال سعيد لإخفاء نجله

صيد العقارب
صيد العقارب

ظهر الفنان أحمد جمال سعيد ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 4، وهو يساعد عائلة الغول في إخفاء نجلهم عن أعين الشرطة وعائلة حسن درغام ويُجسد دوره الفنان أحمد ماهر، بعدما تسبب في مقتل نجلهم علي الذي كان يجسد شخصيته الفنان محمود عبد المغني.

وأعجب “الغول” الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي، بفكرة إخفاء ماجد في فيلا الصحراوي خاصةً أن جميع الأوراق ليست بأسماء عائلة الغول، ولا يعلم أي شخص عنها أي معلومات.

وظهر أحمد جمال سعيد وهو يساعد على تهريب ماجد، من المكان الذي تقطن فيه عائلة الغول بعيدًا عن أعين عائلة درغام.

 

مسلسلات رمضان 2024| مسلسل “صيد العقارب” الحلقة 4 

 

وتصاعدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق حتي يكتشف ياسين الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء الشهير بـ جاميكا، أن شقيقه هو السبب في موت علي، ما يضعه في موقف حرج مع زوجته الدكتورة عايدة، التي تلعب دورها غادة عبدالرازق، خاصةً بعدما قرر درغام في الثأر من نجل عائلة الغول الذي تسبب في قتل نجلهم علي.


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الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

 

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