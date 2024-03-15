مسلسلات رمضان 2024.. عايدة تخطط للثأر من عيلة الغول في صيد العقارب لغادة عبدالرازق

يظهر اليوم في مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 الجانب الخفي والشرس من حياة عايدة التي يجسد دورها الفنانة غادة عبدالرازق ابنة حسن ضرغام ويجيد دوره الفنان أحمد ماهر، لبدأ تنفيذ خطة الثأر لشقيقها محمود عبدالمغني الذي قتل على يد الاخ غير الشقيق لزوجها ياسر "الفنان محمد علاء"

احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

ومن المنتظر في مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 أن يتم تسليم جثمان محمود عبدالمغني الذي تم قلته على يد نجل رياض الخولي الذي يقوم بدور إسماعيل الغول

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 5

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة5 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 على مدار شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024،

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة ابنة الفنان أحمد ماهر حسن ضرغام، والتي تعتبر أحد أعمدة العائلة وتعمل في مجال أخطر أنواع السموم، وتسعى للأخد بثأر شقيقها.

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة

مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة يعرض على قناة سي بي سي ومنصة واتش إت يوميا على رمضان في تمام الساعة 7.30 مساء عقب الإفطار.

قصة مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول صراع بين عائلة حسن درغام الذي يجسد دوره الفنان أحمد ماهر، وإسماعيل الغول ويجسد دوره الفنان رياض الخولي، عقب مقتل محمود عبدالمغني "علي" نجل حسن ضرغان على يد ابن رياض الخولي، وتحاول الفنانة غادة عبدالرازق الثأر لشقيقها علي.

ابطال مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب الحلقة 4 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.