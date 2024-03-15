مسلسلات رمضان 2024.. موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 لغادة عبدالرازق

يواصل المشاهدون متابعة مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 ضمن مسلسلات رمضان 2024 من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة غادة عبدالرازق ومحمد علاء وأحمد ماهر ورياض الخولي

موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

ويذاع المسلسل على منصة واتش ات الساعة 7.30 يوميا، ويشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 العديد من الأحداث المشوقة والمثيرة، خاصة من جانب الفنانة غادة عبدالرازق التي تواصل السير في عملها لجمع أخطر أنواع العقارب من الصحراء.

أبطال مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

و مسلسل صيد العقارب عمل فني ضخم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن دراما شهر رمضان 2024 لمشاركة جموع المصريين شهر البهجة والفرحة.