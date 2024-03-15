الحلقة الـ4 من صيد العقارب| الحزن يسيطر على عائلة درغام لقتل (على)

سيطر الحزن على عائلة حسن درغام الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماهر، ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق بشخصية الدكتورة عايدة، بعدما علموا بخبر قتل نجلهم علي الذي يلعب دوره الفنان محمود عبد المغني.

واكتشفت عائلة درغام قتل نجلهم علي، في شركتهم، أثناء تواجدهم في حفل خطوبة حفيدتهم، وهو الأمر الذي لم يتقبله عقلهم، وظلوا جميعهم يتذكرون المواقف التي جمعتهم به، وطلب “درغام” من الشرطة استلام جثة نجله لدفنه عملًا بجملة “إكرام الميت دفنه”.

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وحاول ياسين زوج عايدة الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء جاميكا الحديث مع زوجته التي قتلت عائلته شقيقها إلا أنها رفضت هذا بشدة، وهو الأمر الذي أحزن بجانب خسارة صديقة خسر زوجته أيضًا.

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الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن درغام

-رياض الخولي في دور إسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي

-منال سلامة

-سيمون تلعب دور سماسم

-مجدي بدر

محمد علي رزق

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق

يعرض مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق حصريا عبر قناة سي بي سي، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية واتش ات، ويمكن للجمهور مشاهدة الإعادة من خلال قناة سي بي سي دراما.