مسلسل صيد العقارب الحلقة 5.. أحمد ماهر يهدد رياض الخولي

مسلسلات رمضان 2024..

تواصلت الإثارة والتشويق في مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 بطولة غادة عبدالرازق، عقب مقتل شقيقها محمود عبدالمغني على يد أحمد ماجد شقيق زوجها من الأب محمد علاء.

صيد العقارب الحلقة 5.. أحمد ماهر يهدد رياض الخولي

وقد بدأت حلقة مسلسل صيد العقارب بمقابلة بين رياض الخولي والد القاتل مع احمد ماهر والد القتيل داخل المسجد وجلسا معا في المسجد، ونظر رياض الخولي إلى أحمد ماهر قائلا نظرتك لي نظرة غريبة فرد أحمد ماهر اللي بينا بقى دم، وهاخد حق ابني علي من ولدك وعيلتك وحديثنا خلص واللي راح راح وسأله لماذا حضرت الي هنا فرد رياض الخولي جاي اعزيك في الغالي.

رد أحمد ماهر وقال انت متأكد أنني لن تقبل عزاء علي الا بعد الحصول على ثأري، ولدك هو من أشعل النيران وانت الآن تريد إطفاءها قبل أن تحرقك انت وولدك.

وقال أحمد ماهر انت تحاول التلاعب بي مثل الثعابين، وهذه الطريقة لن تنفع معي، وطلب منه أن يجيب عن سؤال وهو لماذا قتل ابنك علي، فرد رياض الخولي ساعة شيطان، ولم اتمكن من فهم أسباب قيام نجلي بقتل علي، وقال أحمد ماهر أنا هجيب حق ابني ولو كانت العشرة بينا ألف سنة، ولن أترك حق علي وبمجرد نزوله المدافن لن أترك حق ولدي، ودم علي غالي جدا وابنك سيدفع الثمن.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 5

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 على مدار شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة ابنة الفنان أحمد ماهر حسن ضرغام، والتي تعتبر أحد أعمدة العائلة وتعمل في مجال أخطر أنواع السموم، وتسعى للأخذ بثأر شقيقها.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة

مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة يعرض على قناة سي بي سي ومنصة واتش إت يوميًا على رمضان في تمام الساعة 7.30 مساء عقب الإفطار.

قصة مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول صراع بين عائلة حسن درغام الذي يجسد دوره الفنان أحمد ماهر، وإسماعيل الغول ويجسد دوره الفنان رياض الخولي، عقب مقتل محمود عبدالمغني "علي" نجل حسن ضرغان على يد ابن رياض الخولي، وتحاول الفنانة غادة عبدالرازق الثأر لشقيقها علي.

أبطال مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبدالرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.