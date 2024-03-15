مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5| نفادي ينفصل عن أمينة خليل لتعود إلى الفن

حققت الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، رواجا كبيرا بين جمهور ومحبي مسلسل الكبير أوي وتصدر العمل تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشهدت أحداث الحلقة 5 مسلسل الكبير أوي 8 اعترف نفادي للفنانة أمينة خليل بحبه الشديد لها ورغبته في الارتباط بها وأنه حاول أن يكون فتي أحلامها المثالي من خلال خطة وضعها الكبير.

وتعاطفت أمينة خليل مع نفادي وقررت الزواج منه وعاد أنف الكبير لطبيعته وقررت الشمامة العفو عن الكبير على ألا يتردد في مساعدة الآخرين وأن يحتفل بعيد شم النسيم والمواظبة على الاستحمام.

وبعد مرور شهر من زواج نفادي وأمينة خليل، قرر الانفصال عنها بشكل نهائي بناءً على طلب الجمهور ومؤلفي ومخرجي الأعمال الفنية لتعود مرة أخرى إلى فنها، فيما يقوم الكبير في نهاية الحلقة بضرب نفادي.

مواعيد عرض واعادة مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 5.

ويبث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8

وجاءت حلقة الإعادة الساعة الـ3 فجرًا، وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، اليوم الأربعاء، لمن فاتته مشاهدتها.

ويمكن للمشاهدين لمتابعة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 5 متابعة القنوات التي لها حق إذاعة مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء 8

يشارك في مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة أحمد مكي عدد من النجوم منهم أمينة خليل، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وحاتم صلاح في دور نفادي، ومحمد سلام وبيومي فؤاد، وشيماء سيف ومحمد ثروت، وأيضا المسلسل من إخراج المخرج أحمد الجندي.