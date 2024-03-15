مسلسل مسار إجباري الحلقة 5| حسين وعلي يخوضان رحلة البحث عن قاتل حبيبة

مسلسل مسار إجباري الحلقة 5.. بدأ الأخوان حسين وعلي "أحمد داش" و"عصام عمر"، رحلة البحث عن الأوراق لحل لغز جريمة مقتل "حبيبة".

ملخص أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري

سأل حسين "أحمد داش" والدته “الفنانة بسمة” على أوراق تخص والده المتوفي الفنان محمود البزاوي.

وردت: "لا ما كنش بيشيل حاجة هنا.. كل حاجة في البيت التاني ".

من جهته، سأل الابن الأخر "عصام عمر" والدته الفنانة صابرين عن أي أوراق هامة تخص والده.

عرضت أحداث الحلقة الخامسة كذلك من مسلسل مسار إجباري تلقي الفنان عصام عمر والذي بجسده دور "على"، مكالمة من فتاة قريبة الفتاة المقتولة "حبيبة" وهي تطلب منه مقابلته.

ذهب علي إلى الفتاه هو وأخيه حسين "أحمد داش" لمقابلتها، ثم قالت الفتاة: "طلبت أن أقابلك وأقولك إن صفوت بريء زيك، وعندى أسبابي" ليرد عليها علي "عصام عمر" "الأدلة اللى في النيابة تتهم صفوت حاسسها مش كافية وكأنها متلقفة".

ويقول أحمد داش "حسين" في الوقت نفسه: "الكلام اللى في التحقيقات بيقول إن صفوت بيحب حبيبة".

موعد وقنوات عرض مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار اجباري الحلقة 5 بطولة أحمد داش و عصام عمر يعرض على قناة CBC فى الساعة السادسة و5 دقائق مساء، وعلى قناة الحياة 11:15 مساء، وعلى قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري

وكانت قد شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "مسار إجباري" مقابلة المحامي مجدي حشيش "رشدي الشامي" علي عمر البرنس (عصام عمر) في مكتبه لبحث العمل لديه.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجبارى ينتمي إلى المسلسلات المكونة من 15 حلقة وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.