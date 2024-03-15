الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تعرف على موعد إعادة عرض الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

لفت مسلسل “مسار إجباري” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر، انتباه الكثير من المشاهدين وحقق إشادات كثيرة، على الرغم من عرض عدد قليل من الحلقات حتى الآن.

ويتساءل الكثيرون عن موعد إعادة عرض مسلسل "مسار إجباري".

 

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري الحلقة 5

واليوم تعاد الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري على قناة CBC في تمام الساعة 9 من صباح اليوم الثاني، كما يعاد مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة على قناة الحياة، في اليوم التالي الساعة 3:30 مساء، كذلك يأتي موعد إعادة مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة على القناة الأولى المصرية في اليوم التالي الساعة 11 صباحًا، ومسلسل مسار إجباري يعرض في 15 حلقة وهو يعد ضمن مسلسلات رمضان 2024 القصيرة.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة..تعرف على مواعيد وقنوات الإعادة

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 2 - الأسبوع

ملخص أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة

وكانت قد شهد ملخص الحلقة الرابعة شك الأخوين غير الشقيقين حسين «أحمد داش» وعلي «عصام عمر»، في وفاة والدهم بالمستشفى ما دفع أحدهم وهو "حسين" للتوجه إلى المستشفى للاطلاع على تفاصيل الوفاة، والتأكد أنها حدثت بشكل طبيعي أم لا، ليكتشف من التقرير الطبي والتحقق من كاميرات المراقبة أن والده قد مات مقتولًا وبفعل فاعل.

كما شهد ملخص الحلقة الرابعة مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش، اتحاد كلًا من إحسان «صابرين» وعنيات «بسمة» زوجتا عمر البرنس والد الأخوين المتوفي وذلك بهدف الحفاظ على أبنائهما، إذ تروي كل منهما للأخرى ما حدث لابنها، ليتفاجئا من هول الصدمة.

 

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مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري

أبطال مسلسل مسار إجباري 

أما أبطال مسلسل مسار إجباري فهم أحمد داش وعصام عمر وصابرين وبسمة، والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان.

قصة مسلسل مسار إجباري 

وتدور قصة مسلسل مسار إجباري حول شابين إحداهما طالب جامعي والذي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له ما يجعله يصاب بصدمة ثم يضطر إلى التعايش مع الواقع، وهو الأمر نفسه الذي يعيشه أخوه الذي يكره أن يكون له شقيق، إلا أنه خلال أحداث المسلسل تحدث مفاجأة تجعل الأخوين يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.

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