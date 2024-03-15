دراسات: النساء أكثر عرضة للإصابة بالأرق مقارنًة بالرجال

أظهرت دراسات حديثة أن النساء بحاجة إلى ساعات نوم أكثر من الرجال للحفاظ على صحتهن. على العكس من ذلك، تفشل العديد من النساء في الحصول على ساعات كافية من النوم في العصر الحديث بسبب المتطلبات المتزايدة باستمرار في المنزل ومكان العمل.

وسلطت الأبحاث الحديثة الضوء على الدور الحاسم للنوم الجيد، وخاصة بالنسبة للشابات، في الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية المثلى.

الأرق لدى النساء

وفقًا للدراسات، فإن الأرق أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال، خاصة بعد سن معينة بسبب التغيرات الهرمونية بعد انقطاع الطمث. إن انخفاض إنتاج هرمون الاستروجين والبروجستيرون في جسم المرأة بعد انقطاع الطمث يمكن أن يؤثر سلبًا على جودة النوم، ويمكن أن تؤدي قلة النوم إلى مشاكل تتعلق بالصحة العقلية والجسدية مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والاكتئاب واضطرابات المزاج.

ما يقرب من 9٪ من النساء ينمن جيدًا بعد وقت النوم المثالي مقارنة بالرجال. قد يكون هذا أحد الأسباب التي تساهم في زيادة التعب الصباحي بنسبة 20٪ بين النساء مقارنة بالرجال. ومما يزيد من تفاقم المشكلة ارتفاع معدل استيقاظ النساء أكثر من 3 مرات في الليل بنسبة 50٪ مقارنة بنظرائهن من الرجال. بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف التي تبقيهم مستيقظين ملحوظة، مع ارتفاع نسبة النساء اللاتي يسهرن لوقت متأخر بنسبة 20%، بسبب القلق بشأن الشكوك المستقبلية مقارنة بالرجال.