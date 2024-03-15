الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

دراسات: النساء أكثر عرضة للإصابة بالأرق مقارنًة بالرجال

الأرق لدى النساء
الأرق لدى النساء

أظهرت دراسات حديثة أن النساء بحاجة إلى ساعات نوم أكثر من الرجال للحفاظ على صحتهن. على العكس من ذلك، تفشل العديد من النساء في الحصول على ساعات كافية من النوم في العصر الحديث بسبب المتطلبات المتزايدة باستمرار في المنزل ومكان العمل. 

وسلطت الأبحاث الحديثة الضوء على الدور الحاسم للنوم الجيد، وخاصة بالنسبة للشابات، في الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية المثلى.

الميلاتونين مفيد فى التغلب على الأرق والتوتر

الأرق لدى النساء

وفقًا للدراسات، فإن الأرق أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال، خاصة بعد سن معينة بسبب التغيرات الهرمونية بعد انقطاع الطمث. إن انخفاض إنتاج هرمون الاستروجين والبروجستيرون في جسم المرأة بعد انقطاع الطمث يمكن أن يؤثر سلبًا على جودة النوم، ويمكن أن تؤدي قلة النوم إلى مشاكل تتعلق بالصحة العقلية والجسدية مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والاكتئاب واضطرابات المزاج.

ما يقرب من 9٪ من النساء ينمن جيدًا بعد وقت النوم المثالي مقارنة بالرجال. قد يكون هذا أحد الأسباب التي تساهم في زيادة التعب الصباحي بنسبة 20٪ بين النساء مقارنة بالرجال. ومما يزيد من تفاقم المشكلة ارتفاع معدل استيقاظ النساء أكثر من 3 مرات في الليل بنسبة 50٪ مقارنة بنظرائهن من الرجال. بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف التي تبقيهم مستيقظين ملحوظة، مع ارتفاع نسبة النساء اللاتي يسهرن لوقت متأخر بنسبة 20%، بسبب القلق بشأن الشكوك المستقبلية مقارنة بالرجال.

النساء الرجال المنزل الابحاث الأرق لدى النساء

مواد متعلقة

رمضان 2024.. قائمة أطعمة تًساعدك على التخلص من الأرق خلال الشهر المبارك

الميلاتونين مفيد فى التغلب على الأرق والتوتر

الأكثر قراءة

نجوم «الكبير أوى 8»: موسم «استثنائى».. والمسلسل خارج المنافسة

مسلسل المعلم الحلقة 5| مواجه نارية بين الأب ونجله لكشف الحقائق

الصفقة الأهم.. سيف زاهر: محمد صلاح يقترب من الانتقال للسعودية

تفاصيل مقتل "الجريدى" محامى كفر الشيخ.. إجراءات نقابية عاجلة لمحاسبة الجانى

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

كلوب : صلاح لاعب من الطراز العالمى ويتمتع بلياقة تامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة