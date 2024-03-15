مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة.. هل ينجح الدكتور مجدي في ضم "علي" إلى مكتبه؟

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري الذي عرضت أمس عبر قناتي CBC وCBC دراما في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT لقاء على ويجسد دوره الفنان (عصام عمر) إلى ديجا "مي الغيطي" وهي ابنة خالة حبيبة الكردي الفتاة التي تم قتلها.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري

تحدث علي إلى ديجا حول مقتل حبيبة وأبلغها أن معه معلومات هامة تخص القضية، كما شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري أيضًا طلب المحامي مجدي حشيش الذي يجسد دوره الفنان "رشدي الشامي" من إحدى المحاميات في مكتبه، إبلاغ صديقها على "عصام عمر" أن يعمل بمكتبه محام، وذلك في محاولة منه لوضع ابن عمر البرنس تحت عينه بشكل مباشر.

احداث مسلسل مسار اجباري الحلقة 4

ومن جهة أخرى شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري أيضًا نجاح الأشقاء علي وحسين في اختراق هاتف مسعد الذي يجسد دوره الفنان "محسن منصور" لمعرفة تحركاته إذ هذا يعد خيطًا هامًا لمعرفة سبب مقتل والده، إذ إنه يعمل مع الدكتور مجدي حشيش ويعتبر ذراعه اليمين.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 5

ويعرض مسلسل مسار إجبارى بطولة أحمد داش وعصام عمر الحلقة الخامسة على قناة CBC فى السادسة و5 دقائق مساء، وعلى قناة الحياة 11:15 مساء، كما يعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل.

أبطال مسلسل مسار إجباري لأحمد داش

يشارك بطولة مسلسل مسار إجباري البطولة إلى جوار كلًا من أحمد داش وعصام عمر العديد من كبار النجوم أبرزهم وصابرين وبسمة، والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان.