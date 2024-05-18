المؤبد لمتهمين بقتل سيدة فى الخانكة

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المؤبد لعاطلين، لاتهامهم بقتل ربة منزل بعد الاعتداء عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" وأدوات "عصا ومفك"، وخنقها بحبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، وعزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية عن أن المتهمين عاطلان قتلا- وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته- المجنى عليها مجهولة الاسم- عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد.

وأضاف أمر الإحالة أنه على إثر مشادة بين المتهمين والمجنى عليها سالفة الذكر تناوبوا الاعتداء عليها ضربًا بسلاح أبيض "سكين" وأداتي اعتداء "عصى ومفك" بسائر جسدها، ثم والى المتهم الأول اعتداءه عليها بأن قام بخنقها بأداة اعتداء "حبل"، بنية إزهاق روحها، فأحدثوا إصابتها التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وإمعانًا منهم في التنكيل بجسد المجنى عليها قاموا بحلق شعرها وإلقاء مادة حارقة "حمض هيدروكلوريك" على جسدها على النحو المُبيَّن بالتحقيقات.