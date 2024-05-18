تأجيل محاكمة 10 متهمين بقتل شخص فى شبين القناطر إلى يوليو المقبل

قررت محكمة جنايات بنها تأجيل محاكمة 10 متهمين، لاتهامهم بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهم، باستخدام أسلحة نارية "3 بندقيات خرطوش، وفرد خرطوش"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو لاستدعاء الطبيب الشرعي وسماع مرافعة دفاع المتهمين، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، وعزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين "أ. ف "، تباع، و"زين ع ح"، و"م. أ"، عامل، و"ع. ك"، طالب، و"م. ا"، عامل، و"م. ص"، سائق، و"خ. و"، و"م.ص"، سائق، و"س.م"، عامل توصيل، و"ق.س"، قتلوا المجنى عليه "س. أ"، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة أنه على إثر خلاف سابق بين المتهمين والمجني عليه، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بندقيتين، فرد خرطوش"، وحشوهم بالطلقات، ونفاذًا لما انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده فيه، وتحينوا الفرصة وما أن ظفروا به أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري إحرازه- بنية إزهاق روحه- فأحدث ما به من إصابات أبانها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد باقي المتهمين من الثاني حتى الأخير على مسرح الجريمة شادينه من أزره وبحوزتهم الأسلحة النارية سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.