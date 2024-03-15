الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. صيد العقارب الحلقة 5: المباحث تحاول ضبط قاتل على

صيد العقارب الحلقة
صيد العقارب الحلقة 5

تتواصل الإثارة والتشويق في مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 بطولة غادة عبدالرازق، حيث يسعى الضابط حسام بالمباحث الجنائية والمكلف بضبط نجل رياض الخولي، وهو أحمد ماجد  قاتل محمود عبدالمغني في الحلقة 4، والذي هرب عقب ارتكاب الجريمة ونجاح والدته سيمون في إخفائه على أن يراعي أمور عشيقها أحمد جمال سعيد.

 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5   

ويسعى ضابط المباحث الجنائية حسام في التوصل إلى قاتل على "محمود عبدالمغني" قبل أن يصل إليه أفراد عائلة ضرغام، وذلك منعًا لقتلهم له، وتطبيق القانون وإعادة حق على وأسرة حسن ضرغام وفقًا للعدالة القانونية، خاصة في ظل حالة الغليان والحزن اللذين أصابا عائلة ضرغام بعد مقتل علي.

 

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 5

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 على مدار شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة

مسلسلات رمضان 2024.. عايدة تخطط للثأر من عيلة الغول في صيد العقارب لغادة عبدالرازق

 

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة ابنة الفنان أحمد ماهر حسن ضرغام، والتي تعتبر أحد أعمدة العائلة وتعمل في مجال أخطر أنواع السموم، وتسعى للأخذ بثأر شقيقها. 

 

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة

 

مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة يعرض على قناة سي بي سي ومنصة واتش إت يوميًا على رمضان في تمام الساعة 7.30 مساء عقب الإفطار.

 

قصة مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول صراع بين عائلة حسن درغام الذي يجسد دوره الفنان أحمد ماهر، وإسماعيل الغول ويجسد دوره الفنان رياض الخولي، عقب مقتل محمود عبدالمغني "علي" نجل حسن ضرغان على يد ابن رياض الخولي، وتحاول الفنانة غادة عبدالرازق الثأر لشقيقها علي.

أبطال مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبدالرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

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