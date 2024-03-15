الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

"بابا جه" الحلقة 5.. أكرم حسني على وشك خلاف مع زوجته

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

بعدما بدأ عمله كأب، وتعامل مع الكثير من الأطفال، كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني عن بداية تحوّله لأب مثالي يحاول أن يؤثر في حياة الأطفال الذين يتولى مسؤوليتهم، وذلك من خلال تعامله مع أسرة صلاح (محمود البزاوي) والتي بدأ أن يؤثر حياة أولاده وبناته إيجابيًا لدرجة جعلتهم يتعلقون به.

كما اتفق هشام (أكرم حسني) مع ابنته جودي (لافينيا نادر) على أن لا تخبر والدتها بأمر زياد (سليم مصطفى) وسيقوم بعمل لها شعرية باللبن، ولكن عرفت زوجة هشام (نسرين أمين) بأنه لا يعمل على العربية، لتتوعد له وتكتشف كذبة وتخبره بأنها تنتظره على العشاء لتواجهه بالحقيقة، فهل تتدمر علاقتهما؟

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه كوميدي لايت، يناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

تعرض الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه  بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جه في مشهد بين "هشام" أكرم حسني، وزوجتة نسرين أمين "ولاء"، بعد أن كشفت أنه لم يدفع مصاريف الكهرباء التي تقوم بدفعها لمدة ثلاث شهور وتراكم عليها مبلغ 5320، وأنه بكذب عليها كل شهر ويقوم بمصرفعم علي ملذاته..

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه اجتماعي كوميدي يناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أبطال مسلسل بابا جه

شارك عدد من الفنانين في مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

تعرض الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه  بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

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