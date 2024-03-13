مسلسلات رمضان 2024| ملخص أحداث الحلقة 3 من مسلسل "بابا جه"

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جيه، بطولة أكرم حسني، بمواجهة بين هشام ومقدم في مباحث الانترنت، يعمل على قضية متورط بها الطالب عمر والذي قام باستئجار هشام كأب بديل له بشكل مؤقت بعد حصوله على استدعاء ولي أمر بسبب تعديه على أحد مدرسيه.

أكرم حسني متورط في قضية

أكد المقدم آدم أن الطالب عمر متورط في عملية قرصنة على أحد مواقع التسوق الالكتروني وبيع المنتجات بربع الثمن، ما يصدم "أكرم حسني" الأب المزيف لعمر.

ويذهب الضابط هشام إلى منزل عمر، في محاولة للتأكد من تورط الأخير في اعمال قرصنة غير مشروعة، وعندما يكتشف الضابط الحقيقة، يخبر هشام أنه يعلم ليس والد عمر الحقيقي، ويطلب منه مغادرة المنزل على الفور.

أكرم حسني قلق على ابنته في بابا جه

تثير شقيقة عمر، وهي مراهقة مدمنة المهدئات، قلق وخوف هشام على ابنته جودي، فيقرر الاهتمام بها اكثر، ويطلب منها الالتزام بترتيب غرفتها، ويفتش في اشيائها خوفًا عليها.

أكرم حسني معقد من الكشري في بابا جيه

تكشف أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جيه، أن أسباب رفض هشام، الذي يلعب دوره أكرم حسني، لتناول الكشري أو رؤيته، تعود إلى عقدة نفسية قديمة.

ويقول أكرم، إن والده كان يملك محل كشري، وكان يصطحبه يوميًا معه إلى العمل ويجبره على تناول الكشري حتى عفته نفسه، ولم يعد يتحمل حتى رائحته، ومن المفارقة أن الضابط آدم، الذي يلعب دوره محمد كيلاني، يجبر هشام على تناول كشري معه، في منزل الطالب عمر.

موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل بابا جيه

ويعرض مسلسل بابا جه حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

أبطال مسلسل بابا جيه

مسلسل بابا جه، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن الموسم الرمضاني الدرامي 2024، من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج خالد مرعي، وبطولة أكرم حسني، نسرين أمين، فريال يوسف، محمود البزاوي وسما إبراهيم.

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