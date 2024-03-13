الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024| ملخص أحداث الحلقة 3 من مسلسل "بابا جه"

مسلسل بابا جيه
مسلسل بابا جيه

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جيه، بطولة أكرم حسني، بمواجهة بين هشام ومقدم في مباحث الانترنت، يعمل على قضية متورط بها الطالب عمر والذي قام باستئجار هشام كأب بديل له بشكل مؤقت بعد حصوله على استدعاء ولي أمر بسبب تعديه على أحد مدرسيه.

أكرم حسني متورط في قضية 

أكد المقدم آدم أن الطالب عمر متورط في عملية قرصنة على أحد مواقع التسوق الالكتروني وبيع المنتجات بربع الثمن، ما يصدم "أكرم حسني" الأب المزيف لعمر.

ويذهب الضابط هشام إلى منزل عمر، في محاولة للتأكد من تورط الأخير في اعمال قرصنة غير مشروعة، وعندما يكتشف الضابط الحقيقة، يخبر هشام أنه يعلم ليس والد عمر الحقيقي، ويطلب منه مغادرة المنزل على الفور.

أكرم حسني قلق على ابنته في بابا جه 

تثير شقيقة عمر، وهي مراهقة مدمنة المهدئات، قلق وخوف هشام على ابنته جودي، فيقرر الاهتمام بها اكثر، ويطلب منها الالتزام بترتيب غرفتها، ويفتش في اشيائها خوفًا عليها.

أكرم حسني معقد من الكشري في بابا جيه

تكشف أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جيه، أن أسباب رفض هشام، الذي يلعب دوره أكرم حسني، لتناول الكشري أو رؤيته، تعود إلى عقدة نفسية قديمة.

ويقول أكرم، إن والده كان يملك محل كشري، وكان يصطحبه يوميًا معه إلى العمل ويجبره على تناول الكشري حتى عفته نفسه، ولم يعد يتحمل حتى رائحته، ومن المفارقة أن الضابط آدم، الذي يلعب دوره محمد كيلاني، يجبر هشام على تناول كشري معه، في منزل الطالب عمر.

موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل بابا جيه

ويعرض مسلسل بابا جه حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

أبطال مسلسل بابا جيه

مسلسل بابا جه، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن الموسم الرمضاني الدرامي 2024، من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج خالد مرعي، وبطولة أكرم حسني، نسرين أمين، فريال يوسف، محمود البزاوي وسما إبراهيم.

اقرأ أيضا:

"العدل جروب" توفر ترجمة بلغة الإشارة لمسلسل عتبات البهجة (صور)

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3| صدقي صخر يفاجئ جيهان الشماشرجي برحلة في النيل

أبطال مسلسل بابا جيه مسلسل بابا جيه الحلقة الرابعة من مسلسل بابا جيه الكشري أكرم حسني بابا جيه قضية

مواد متعلقة

صدمة جديدة في انتظار أكرم حسني "ابنك متهم بالقرصنة" بمسلسل بابا جيه

مسلسلات رمضان 2024.. محمد الكيلانى ضيف شرف الحلقة 3 من "بابا جه"

"بابا جه" الحلقة 3.. عمر متورط بجريمة إلكترونية وهشام يواجه المقدم آدم

جميع مسلسلات رمضان 2024 على قناة أون دراما ON drama

قائمة مسلسلات رمضان 2024.. "الدستور" تكشف الأسماء والتفاصيل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

مصدر بـ«التعليم»: تحديد أجزاء من المناهج للاطلاع بعد تبكير موعد الامتحانات

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. حلقة ملحمية بها أسرار وخبايا عن الدعوة النزارية

"الكبير أوي" الحلقة الثالثة .. مربوحة حامل بالجزء الثامن من المسلسل الرمضاني

انتعاش قوى فى تدفقات العملة الأجنبية الواردة إلى مصر

مصطفى محمد يتلقى صدمة كبيرة من الاتحاد الفرنسى فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل