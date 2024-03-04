جميع مسلسلات رمضان 2024 على قناة أون دراما ON drama

جميع مسلسلات رمضان 2024 على قناة أون دراما من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها مؤخرًا، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وعرض مسلسلات رمضان 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويستعرض "الدستور" جميع مسلسلات رمضان 2024 على قناة أون دراما، بالتزامن مع ارتفاع البحث عنها على مؤشرات "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

الكبير أوي 8

ومن المقرر طرح المسلسل عبر قناة “أون” إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ومن المقرر أن يكون الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي” المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 آخر أجزاء العمل، ليسدل الستار على سلسلة أجزاء المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا بين الجمهور، وهو بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، في إطار شعبي أكشن من خلال الصراع بين أبطال العمل، مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي في إطار شعبي، حيث يتعرض خلالها الفنان أحمد العوضي، لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذه مالك المصنع (رياض الخولي) من حادث تكشفه الأحداث.

عدد الحلقات (30 حلقة)

بطولة: أحمد العوضي- دينا فؤاد - رياض الخولي- وفاء عامر- وليد فواز- دنيا المصري

تأليف: محمود حمدان

إخراج: إسماعيل فاروق

إنتاج: شركة سينرجي

التصنيف (شعبي)

بيت الرفاعي

مسلسل "بيت الرفاعى" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسلات رمضان 2024.. مليحة

مسلسل مليحة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

تدور قصة مسلسل مليحة، حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، وتتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة، ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر، ولكنها وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدًا بعد الماضي الحزين؟.

كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار اجتماعى لايت، مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة، وفي الجزء الثاني تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبًا من المشاهدين وأن شخصياته حقيقية.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

مسلسل "كامل العدد +1" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

مسلسل مسار إجباري

يندرج مسلسل مسار إجباري المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 تحت الأعمال الدرامية الاجتماعية، ويشارك في بطولته إلى جانب كل من أحمد داش وعصام عمر، الفنانين بسمة، صابرين، مي الغيطي، ياسمينا العبد، نور إيهاب، جوري بكر رشدي الشامي، محمود البزاوي، خالد الصاوي، محمد لطفي.

عدد الحلقات: (15 حلقة)

بطولة: أحمد داش- عصام عمر- صابرين- بسمة- جوري بكر- رشدي الشامي

معالجة درامية: باهر دويدار

سيناريو وحوار: أمين جمال- محمد محرز- مينا بباوى

إخراج: نادين خان

إنتاج: المتحدة للخدمات الإعلامية

التصنيف: (اجتماعى لايت)

مسلسل جودر

مسلسل جودر المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 مكون من 15 حلقة، وهو من الاعمال ضمن قصص ألف ليلة وليلة، كانت من بينها قصة عن ابن التاجر، وكيف تحول من صياد بسيط لأحد أغنياء الدولة بفضل ذكائه ونموه السريع، شهرزاد هي ابنة الوزير وعقيلة ملك شهريار، هي فارسية واختها الصغيرة تسمي دُنيازاد. تعد البطل الثاني في القصة، وشهريار هو البطل الأول، الذي كان يتزوج يوميًا من عذراء ثم يقوم بقتلها في اليوم التالي بسبب عقدة نفسية جاءت له جراء خيانة زوجته بَهرامَة، بالرغم من حبه لها، ويجسد الفنان ياسر جلال دور شهريار ولكن علي الطريقة الحديثة.