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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024|موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي لـ "أمير كرارة" الحلقة 6

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

ينتظر جمهور مسلسل بيت الرفاعي عرض الحلقة 6 الجديدة، خاصة بعدما حقق نجاح كبير منذ عرض الخمس حلقات الأولى الفترة الماضية، لذلك ننشر موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي لـ "أمير كرارة" الحلقة 6.

 

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6

يعد مسلسل بيت الرفاعي الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، ضمن مسلسلات رمضان 2024 الجاري، ويذاع مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6 اليوم السبت، وطوال الشهر الكريم على قناة أون حصريًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يعرض على شاشة قناة أون دراما في تمام الساعة الحادية عشر، بالإضافة إلى عرضه على منصة واتش إت بالتزامن مع عرضه على التلفزيون.

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5

 

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 أحداث شيقة ومثيرة، حيث بدأت الحلقة بإحضار “سامية حلويات” ميرنا جميل شريحة الموبايل التي طلبها “ياسين” أمير كرارة، ورفضت “صباح” الحصول على مقابل نظير الشريحة، وظهرت ملامح إعجاب سامية بياسين، حيث تبدى عمل أي شيء مقابل مساعدته.

تفاجأ “ياسين” بأن ابنته “حبيبة” تناولت وجبة فول فنقلها على الفور إلى المستشفى، وذهبت معه سامية حلويات، ويكشف ياسين أن ابنته مريضة بأنيميا الفول، وبعد هذا الموقف بدأ ياسين في التفكير بطريقة لإيصال ابنته إلى طليقته هند ولكنها يخشى أن يبلغ زوجها صلاح عن مكانه.


مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة السادسة

يذاع مسلسل بيت الرفاعي الحلقة السادسة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.


قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار الدراما والإثارة، حول صراعات أبناء عائلة بيت الرفاعي على الميراث.


أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي نخبة من الفنانين بجانب النجم أمير كرارة ومنهم الفنان أحمد رق، سيد رجب، ميرنا جميل، ملك قورة، تامر نبيل، عايدة رياض، دنيا المصري، من إخراج أحمد نادر جلال، تأليف بيتر ميمي.

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