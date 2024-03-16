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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5

مشهد من مسلسل عتبات
مشهد من مسلسل عتبات البهجة ليحيي الفخراني

ينتظر جمهور تفاصيل أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5 للفنان الكبير يحيى الفخراني ولذك عقب تصاعد أحداثه في الحلقة الماضية، وأصبح يتوجب على بهجت الأنصاري حل أزمته مع الضرائب وإنقاذ أحفاده من براثن الحياة، خاصة بعد تهديد حفيدته بنشر صور فاضحة لها، وحفيدة الذي أصبح يعيش الحياة دون تحمل المسؤولية.

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تفاصيل أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5

بدأـت تفاصيل أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5 للفنان الكبير يحيى الفخراني، بتلاعب أستاذ عبد البديع في دفاتر مركز الدروس الخصوصية وبعدها تلقت جميلة حفيدة بهجت الأنصاري والتي تلعب دورها الفنانة بسنت أبو باشا تهديدا من رقم مجهول بنشر صور فاضحة لها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذه الأثناء تلقى بهجت الأنصاري عرض من حنفي بشراء حصته في كشك نعناعة والتي تلعب دورها الفنانة جومانا مراد.

عتبات البهجة 

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 6

أعلنت  قناة DMC  عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة السادسة  من عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

 على أن تعاد الحلقة الـ 6 من عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة، DMC drama الساعة 8 ونصف روجت  منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة السادسة

يعرض عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

عتبات البهجة 

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني 

تدور قصة عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

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أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني 

يتكون فريق عمل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

  • يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)
  • جومانا مراد (نعناعة)
  •  صلاح عبدالله
  •  سما إبراهيم 
  • خالد شباط 
  • وفاء صادق 
  • مصطفى عنبة
  •  صفاء الطوخي
  •  هنادي مهنا
  •  علاء زينهم 
  • علاء مرسي 
  • بسنت أحمد أبو باشا 
  • محسن منصور
  •  حازم إيهاب 
  • مراد فكري 
  • صادق بوسي الشامي 
  • محمود فايز 
  • حمادة حسني
  •  ليلى عز العرب 
  • محمد البكري
  •  هشام إسماعيل
  •  يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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